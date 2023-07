Anche Monza finisce a mollo: piazze allagate, piante cadute e tetti divelti

Monza completamente a mollo. Dopo una giornata da dimenticare per Seregno e molti comuni della Brianza, nella serata di venerdì 21 luglio il maltempo si è abbattuto anche sul capoluogo

Erano da poco passate le 20.30 quando si sono sentiti i primi tuoni e poi un forte acquazzone, con grandine. Il sottopasso di viale Libertà è finito sott'acqua; nella vicina via Correggio 4 piante cadute (dal tratto di viale Libertà verso viale Sicilia), alberi caduti a Triante, in corso Milano lettori ci hanno riferito che la pioggia era talmente forte che i rifiuti esposti galleggiavano, e in via Sant'Andrea una pianta è caduta su una automobile.

Problemi anche nel quartiere di San Donato dove, in parte, è stato danneggiato anche il tetto delle case comunali di via Giotto. Piazza San Paolo a mollo e la vicina piazza Roma con i tavolini del bar divelti. In via Ghilini a causa del forte acquazzone è anche saltata l'elettricità.

Dal gruppo Controllo di Vicinato riferiscono che i vigili del fuoco sono intervenuti al parco della Boscherona dove alcuni pioppi, cadendo, hanno tranciato i cavi dell'elettricità e distrutto la recinzione. Inoltre segnalano che il sottopasso della Ss36 da via Monte Generoso verso il centro commerciale Bennet è allagato: 60 centimetri di acqua con auto in panne e la protezione civile già al lavoro.

Articolo in aggiornamento