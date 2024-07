Orrore a Monza, occupano la casa di un disabile, gli rubano la pensione e lo lasciano senza cibo

Orrore a Monza dove un ragazzo disabile ha avuto il coraggio di denunciare una situazione agghiacciante, dove era stato privato dei soldi, della libertà e anche del cibo.

La chiamata per chiedere aiuto è arrivata alla centrale operativa di Monza poco dopo la mezzanotte di martedì 10 luglio 2024. A parlare un cittadino monzese che chiedeva aiuto per la presenza in casa sua di alcuni cittadini extracomunitari. Queste persone si erano stabilite nel suo appartamento dove avevano anche nascosto della droga, sia per il consumo che per la vendita. Il giovane disabile, privato di tutto, ha trovato alla fine il coraggio di chiedere aiuto.

Con tutte le cautele necessarie per tutelare la vittima, gli agenti della polizia di Stato hanno cercato un modo per poter entrare nell’appartamento. Hanno quindi fatto irruzione nell'abitazione dove sono stati bloccate, immediatamente, le quattro persone presenti, tre giovani uomini tunisini e una donna. Alla vista dei poliziotti, uno di loro gli si è scagliato contro, cercando di fuggire, mentre un altro, approfittando della situazione, ha svuotato diversi involucri pieni di droga spargendoli per tutta la casa. Riportata la situazione sotto controllo, la perquisizione ha permesso di trovare alto materiale che non ha lasciato più dubbi sul fatto che l’appartamento fosse utilizzato come centrale di spaccio. Le quattro persone fermate e portate in Questura hanno numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti e contro la persona.

Dietro al fatto di cronaca, una storia di fragilità e dipendenza sfruttata dal gruppo che, approfittando della tossico dipendenza della vittima, gli ha dapprima venduto la sostanza stupefacente, per arrivare, con la scusa di presunti debiti non pagati per la cessione, a impadronirsi della sua vita, entrando nella sua casa e sottraendogli anche quel poco di denaro che gli serviva per sopravvivere, privandolo addirittura del cibo.

Questa “brutta storia”, che andava avanti da mesi, è riuscita a raccontarla tutta intera sentendosi protetto e non giudicato dai poliziotti ai quali si era rivolto, i quali hanno raccolto prove sufficienti per “incastrare” i carnefici e sottoporli alla misura della custodia cautelare in carcere.