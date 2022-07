Un tuffo a Monza: gli orari delle piscine aperte ad agosto

Estate in città sentendosi comunque in vacanza. Per chi ad agosto rimarrà a Monza buone notizie: sarà possibile farsi una nuotata. Il piano di aperture, concordato con i gestori, consente ai cittadini di avere sempre a disposizione un impianto aperto, durante il mese tradizionalmente dedicato alle ferie.

La piscina Nei Monza - H2O nuoto (via Enrico da Monza) rimarrà aperta dalll'1 al 7 agosto dalle 9 alle 18, poi riaprirà dal 22 al 28 agosto dalle 8 alle 14. Rimarrà aperta invece tutto il mese la piscina di Triante (via Pitagora): la vasca scoperta da lunedì a venerdì dalle 10 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 19; quella coperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.30 e dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 19. Riaprirà invece a fine mese il centro natatorio Pia Grande di via Murri dal 22 agosto tuffi dalle 17 alle 20.

“Riserviamo un’attenzione particolare ai cittadini monzesi over 65 – conferma l’assessore allo Sport Viviana Guidetti – assicurando l’ingresso gratuito in tutte le piscine comunali”.