I cittadini che in una mattina hanno raccolto oltre 2.000 kg di rifiuti

Alle 9 erano già pronti. Giubbotto, cappellino e guanti ma soprattutto tanta voglia di ripulire quei campi 'violentati' dall'inciviltà delle persone. Erano 15 i volontari che nella mattinata di oggi, domenica 27 novembre, hanno partecipato al consueto appuntamento promosso da Monza Plastic Free.

Questa volta a essere ripulita dalla maleducazione delle persone non è stata la città di Teodolinda, ma la zona al confine tra Arcore e Vimercate. Ultima raccolta prima della pausa invernale e anche questa volta (purtroppo) l'immondizia raccolta era tanta. Oltre 2mila di rifiuti che, invece di essere gettati tra i campi e sulla strada, avrebbero dovuto essere smaltiti in modo diverso. I volontari si sono divisi in due gruppi - dalle due parti della carreggiata - riempiendo tantissimi sacchi. "Abbiamo raccolto tanto vetro - fanno sapere gli organizzatori -. Ma anche molti rifiuti ingombranti, neon, tubi e materiale abbandonato probabilmente da alcune officine viste la presenza di gomme, olio, copertoni oltre che materiale assorbente. Sacchi neri lanciati sul bordo strada e sacchetti contenenti resti di pranzo. Ma anche tantissimo materiale sminuzzato dagli sfalci".

Questa volta a rimboccarsi le maniche non solo i semplici cittadini ma anche i politici: hanno partecipato all'iniziativa l'assessore all'ambiente di Vimercate Sergio Frigerio e i consiglieri comunali di Arcore Michele Bertani e Marcello Renzella che hanno avuto modo di confrontarsi su possibili azioni condivise da intraprendere per prevenire l'abbandono nell'area.