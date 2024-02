Era l'addetto alle vendite, ma in realtà era clandestino: scatta l'espulsione

Doveva essere la persona addetta alle vendite, ma dalle verifiche eseguite dalla polizia locale è risultato che l’uomo era clandestino. La scoperta nella mattinata di martedì 20 febbraio a Monza. Gli agenti della polizia annonaria si sono recati in un centro commerciale per procedere alla verifica delle dichiarazioni contenute nella S.c.i.a (Segnalazione certifica tata di inizio attività) per l’apertura di un banco temporaneo di vendita.

Dalle verifiche è emerso che la persona addetta alla vendita era priva di permesso di soggiorno ed era anche destinataria di un ordine del questore di allontanamento dal territorio nazionale. È stata condotta nel comando della polizia locale di Monza per il foto segnalamento e poi in questura per l’espulsione. L'uomo verrà deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà. Le indagini proseguiranno poiché l'attività di vendita è risultata intestata ad un parente del fermato.