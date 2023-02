Paura al San Gerardo, 22enne aggredisce un infermiere e un poliziotto: arrestato

Attimi di paura al pronto soccorso del San Gerardo di Monza giovedì 16 febbraio.

Un cittadino tunisino di 22 anni e residente a Lissone è entrato in una zona proibita e ha cominciato a minacciare medici e infermieri. Pretendeva un certificato per essere stato in cura al pronto soccorso la notte stessa per abuso di droga. Il giovane si era però allontanato spontaneamente senza attendere le dimissioni. Quando gli hanno chiesto di calmarsi e di seguire le procedure, il 22enne ha dato in escandescenza. Prima ha minacciato tutti i presenti e di distruggere le apparecchiature sanitarie, atteggiamento che ha terrorizzato anche i pazienti che erano in visita nelle salette vicine. Quando è stato invitato ad allontanarsi ha reagito con violenza, colpendo un poliziotto e poi anche un infermiere. L'uomo è stato infine bloccato dalla polizia di Stato che lo ha arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per minacce aggravate ad esercenti la professione sanitaria.

Il giovane era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali perché doveva scontare la pena di anni 1 e 4 mesi di reclusione per tentata rapina e lesioni personali commessa a Lissone nel 2016, quando era ancora minorenne, a danno di un coetaneo picchiato per sottrargli il portafoglio.