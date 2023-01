Curriculum criminale: 17 anni di reati, minacce, rapine. Scatta l'allontanamento definitivo

Mercoledì 11 gennaio 2023, il questore di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto che un 45enne di nazionalità albanese fosse portato al centro permanenze per i rimpatri di Milano. L'uomo, nel corso degli anni, è stato condannato per gravi reati.

Il curriculum criminale: dal 2006 a oggi

L'uomo era arrivato in Italia clandestinamente nel 2006 e subito era stato trovato alla guida di una macchina in stato di ebrezza e con documenti non regolari, reati per i quali veniva condannato a 4 mesi e 20 giorni di arresto.

Nel 2008 per motivi di gelosia ha accoltellato in più parti del corpo la sua ex convivente, che, a seguito delle lesioni patite, era stata trasportata d'urgenza presso l'ospedale civile San Raffaele di Milano.

Per questo motivo veniva condannato alla pena di otto anni di reclusione, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’espulsione dal territorio nazionale a pena scontata.

Nel 2016, dopo aver scontato la pena, veniva dichiarato socialmente pericoloso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano tenuto conto del concreto pericolo che lo stesso commettesse altri reati.

Per questo gli veniva confermata l’espulsione dal territorio dello Stato.

Nel 2019 veniva nuovamente sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di minaccia, lesioni personali, rapina aggravata e sequestro di persona. L’albanese, infatti, era andato da un conoscente che si trovava in casa con la sua compagna e qui, continuando a dire che la donna fosse la sua fidanzata, lo aveva aggredito spingendolo per terra e percuotendolo con calci e pugni nei fianchi, costato e torace e successivamente minacciandolo con un coltello alla gola. Prima di andar via dall’appartamento, aveva rubato del cellulare dell’uomo e lo aveva chiuso in casa per guadagnare tempo e darsi alla fuga prima che lo stesso chiamasse i soccorsi. Il malcapitato riportava una prognosi di 30 giorni.

Condannato a scontare la custodia cautelare agli arresti domiciliari, nel 2020 veniva eseguita l’espulsione con accompagnamento alla frontiera, ma in data 10.01.2023 veniva rintracciato dai Carabinieri di Brugherio: era rientrato in Italia prima che scadesse il termine previsto dal decreto di espulsione. L'uomo era andato di nuovo a casa del conoscente, nella convinzione che questi intrattenesse ancora una relazione con la sua ex fidanzata. Anche in questa circostanza i due avevano avuto una lite e, sebbene l’uomo aggredito avesse inizialmente riferito di non essere stato aggredito, ma di aver avuto solo una lite con lo straniero, e avesse rifiutato il trasporto in ospedale, vi si recava il giorno successivo: qui gli veniva diagnosticata la frattura di una costola, refertata con trenta giorni di prognosi.

A fronte di tutto questo il 45enne albanese è stato arrestato per essere rientrato illegalmente in Italia, ed all’esito dell’udienza direttissima portato al CPR di Milano, dove è stato accompagnato e collocato da personale della Questura nella giornata di giovedì 12 gennaio. Lì, grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un ulteriore e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.