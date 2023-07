Vent'anni in Italia e oltre 10 condanne per rapine, furti e spaccio: sarà rimpatriato in Marocco

Sabato 8 luglio, il questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha disposto l’accompagnamento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo e Macomer di due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, appena dimessi dal carcere di Monza, con numerosi precedenti penali.

Il cittadino nigeriano, 26enne, era arrivato in Italia via mare nel 2016. Ha da subito iniziato a rendersi responsabile di diversi reati, come furto, danneggiamento, minacce, resistenza violenza a pubblico ufficiale. Inoltre, nell’aprile 2020 è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver incendiato un gazebo di un ristorante sito a Sesto a San Giovanni.

Era stato colto in fragranza di reato, ancora in possesso di quattro accendini. Mentre si stavano sviluppando le fiamme l’uomo era scappato cercando di scavalcare la recinzione, ma era stato comunque raggiunto dalla polizia e bloccato. Erano arrivati anche i vigili del fuoco e avevano verificato che la combustione aveva avuto origine da un pezzo di ovatta di colore bianco intrisa di una sostanza oleosa che, con ogni probabilità, era stato lasciato accanto a dei blocchi di legno da forno che si trovavano poco lontani dal gazebo. Fortunatamente l’incendio è stato fermato prima che potesse raggiungere un piccolo magazzino dove c'erano due bombole GPL. Per questo reato e il cumulo pene degli altri è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione.

Oltre dieci condanne: sarà allontanato

Il cittadino marocchino, 40enne, in Italia dal 2004, irregolare, si è reso responsabile di numerosi reati di immigrazione clandestina per la cessione illecita di sostanze stupefacenti. Per questi è stato condannato più volte nel 2004 e nel 2006, è stato inoltre condannato nel 2008 e 2009 per furto aggravato, nel 2009 per danneggiamento e furto aggravato, nel 2010 per ricettazione e nel 2012 per tentata rapina. Nel 2012, a seguito di queste condanne, aveva ottenuto un provvedimento reclusione ad anni 3 e mesi 3 per cumulo pena. Nel 2014 l’uomo viene nuovamente condannato per rapina in concorso a 2 anni di reclusione e nel 2015 riceve una condanna per rapina a 2 anni di reclusione. Nel 2018 viene condannato per tentato furto a 1 anno e 4 mesi. Nel 2020 viene condannato a 5 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, nel 2021 viene condannato a 6 mesi e 20 giorni di reclusione per furto e, nuovamente, a 8 messi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Nel 2022, per il cumulo delle pene commesse, ritorna in carcere per mesi 11 e giorni 11 di reclusione.