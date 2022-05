A Monza in arrivo oltre 500 bersaglieri

La cornice del raduno sarà la Villa Reale. Poi di corsa lungo le vie del centro e gran finale davanti al Monumento ai Caduti in piazza Trento e Trieste. Sarà Monza ad ospitare il raduno provinciale dei bersaglieri.

Appuntamento il 5 giugno: alle 9 raduno davanti alla Villa Reale e poi al via con la sfilata. Una sfilata alla quale parteciperanno, non solo i bersaglieri di Monza e provincia, ma anche quelli provenienti dalle altre province lombarde. Ad oggi, come riferiscono dall'Associazione bersaglieri Luciano Manara di Monza, è previsto l'arrivo di circa 500 bersaglieri da tutta la Lombardia.

La macchina organizzativa si è già messa in moto. Saranno presenti anche le fanfare di Seregno e di Lonate Pozzolo. Grande l'attesa tra i bersaglieri monzesi. L'Associazione, intitolata a Luciano Manara, conta circa 70 soci. Bersaglieri in congedo che hanno ancora vivo il senso di appartenenza al Corpo. Oltre alla presenza di centinaia di simpatizzanti.

Nell'attesa del grande evento monzese intanto domenica 22 maggio anche la sezione monzese parteciperà al raduno nazionale dei bersaglieri che si svolgerà a Cuneo.