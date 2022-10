Giovani, aggressivi e arrabbiati: ancora una rissa alle tre di notte in via Bergamo

Una rissa, un'altra, è scoppiata nella notte tra venerdì 30 e sabato 1 ottobre in via Bergamo teatro di molti episodi di violenza. Sui social (nel gruppo Facebook Cosa succede in città di Monza) il video della rissa dove i ragazzi, arrabbiati e aggressivi (una ventina) urlano, si spintonano e si prendono a botte. Come riferisce anche Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) gli agenti della Questura sono intervenuti intorno alle 3.20 per sedare gli animi. Ferito, ma in modo lieve, un ragazzo ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.