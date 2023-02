La via dove i residenti non possono aprire le finestre (per colpa delle mosche)

"Impossibile uscire sul balcone. Non appena apro la finestra entrano grosse mosche. Che il comune di Monza intervenga in fretta prima di trascorrere un'altra estate barricati in casa con l'incubo di dover uscire sul balcone o cambiare aria. Ho dovuto persino installare le zanzariere, ma il problema resta". A parlare è un monzese che vive nel quartiere di Sant'Albino. La sua abitazione affaccia su via dell'Offelera, proprio davanti ad alcune baracche dove vivano famiglie con bambini.

"Questa è una situazione ben nota sia alla passata amministrazione sia a quella attuale - spiega a MonzaToday -. Abbiamo più volte segnalato il problema anche agli agenti della polizia locale e quando vengono appiccati i fuochi chiamiamo subito i vigili del fuoco. Non sappiamo che cosa bruciano, probabilmente materiale elettrico che provoca un odore nauseabondo, oltre a bruciare l'erba dei campi".

La preoccupazione è a livello sanitario soprattutto con l'arrivo della bella stagione. "Davanti alle nostre case ci sono baracche - prosegue -. Baracche al cui interno vivono famiglie. I rifiuti vengono gettati nei campi creando una condizione igienico sanitaria tutt'altro che salubre. Una discarica sotto casa che logicamente vede il proliferare di mosche. E noi siamo costretti a barricarci in casa, altrimenti anche solo il tempo di aprire le finestre per cambiare l'aria ci ritroviamo la casa piena di insetti".

Il monzese chiede un intervento delle istituzioni. "Sia per la tutela di noi cittadini che paghiamo le tasse e facciamo la raccolta differenziata per poi trovarci la discarica sotto casa - conclude -. Sia per il rispetto di queste persone che vivono nelle baracche in condizioni che non posso immaginare". Il problema più volte è stato segnalato anche dal gruppo Controllo di vicinato di Sant'Albino, ma ad oggi senza successo.