Il 60enne che quando vede la polizia prova a inghiottire un involucro con 5 grammi di droga

Quando ha visto gli agenti della questura è scappato e ha provato a inghiottire un involucro con 5 grammi di droga. Ma i poliziotti sono i riusciti a fermarlo. Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato 22 aprile a Monza, in via Buonarroti. Durante i consueti controlli gli agenti della Volante della polizia di Stato hanno notato quell'uomo, già noto alle forze dell’ordine per spaccio dio droga, che passeggiava. L’uomo, un 60enne iracheno, alla vista della polizia ha tentato di scappare ma gli agenti sono riusciti a fermarlo impedendogli di deglutire un involucro di plastica che, dalle successivre analisi, è emerso contenere 5 grammi di eroina.

Da ulteriori controlli gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva nel portafoglio 490 euro in contanti presumibilmente frutto di attività illecita. L’uomo è stato trasferito in questura per l’identificazione tramite il fotosegnalamento, poiché non aveva i documenti. Dalle verifiche si è scoperto che si trattava di un cittadino iracheno di 60 anni, privo di permesso di soggiorno, senza fissa dimora, che viveva in Italia dal 2000, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, già arrestato nel 2017 per spaccio e scarcerato a settembre 2022. L’uomo era già destinatario di ordine di allontanamento dal territorio italiano emesso dal questore di Nuoro alla fine dello scorso anno.

Il 60enne è stato arrestato e trasferito nella camera di sicurezza della questura a disposizione della Procura delle Repubblica di Monza per il processo per direttissima. Il giudice ha sentenziato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso la questura monzese. La droga e il denaro sono stati sequestrati.