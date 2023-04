Scomparsa una ragazza di 14 anni da Monza: si cerca Salimata

La Prefettura di Monza da venerdì 28 aprile 2023 ha attivato il piano ricerche persone scomparse per una ragazza di soli 14 anni.

Si chiama Salimata è alta 160 cm, di corporatura magra, ha i capelli corti di colore nero raccolti in ciocche ed al momento dell'allontanamento indossava una tuta di colore grigio e scarpe da tennis di colore bianco.



Non parla e non comprende la lingua Italiana, non ha con sé un telefono cellulare, né documenti di identità.

Qualora aveste informazioni contattate Dtolones Nicole De Togni (347.3820921) o le apposite forze dell'ordine.