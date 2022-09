La centralissima piazza che rischia di diventare la seconda area Cambiaghi

Hanno scelto la centralissima piazza Duomo di Monza come loro dimora. Soprattutto la sera quando le persone rientrano a casa o si fermano in piazza per un aperitivo, loro si rannichiano nei sacchi a pelo o sotto le loro coperte in cerca di riparo e di tranquillità. Al centro di questa storia disagio e di solitudine due persone senzatetto che ormai da settimane vivono sotto i portici davanti al Duomo di Monza.

Il problema lunedì 26 settembre è finito anche in consiglio comunale per voce del consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) che ha raccolto le lamentele, ma soprattutto le preoccupazioni, di negozianti e di persone che frequentano la piazza e che attraverso Longo chiedono all'amministrazione un rapido intervento. "Prima che la situazione degeneri è necessario che il comune intervenga - ha spiegato Massimiliano Longo a MonzaToday -. La prima segnalazione mi è arrivata alcune settimane fa. Ho monitorato il problema sperando che si trattasse di un evento sporadico. Ma in una decina di giorni da uno sono diventati due i senzatetto che stazionano in pianta stabile in piazza Duomo".

Il consigliere azzurro non ne fa, per adesso, una questione di sicurezza. "Ad oggi non ho ricevuto segnalazioni di aggressioni o di eventi violenti. Sono due persone tranquille che per motivi che non ci è dato sapere stanno vivendo in mezzo alla strada". Il problema per Longo e per i cittadini è di decoro. "Se non si interviene rapidamente si rischia che piazza Duomo diventi la seconda piazza Cambiaghi dove vivono persone ai margini della società e dove le lite, anche violente, tra queste persone sono all'ordine del giorno - aggiunge -. Durante la giunta Allevi (quando Longo ha ricoperto l'incarico di assessore al Commercio, ndr) piazza Duomo ha subito un importante intervento di rilancio anche attraverso il nuovo impianto di luci. I negozianti e i cittadini ne sono entusiasti e sono tornati a vivere quella parte della città anche la sera. Il timore adesso è che, senza un intervento rapido, in piazza Duomo possano arrivare velocemente molte persone senza fissa dimora".

Massimiliano Longo ha presentato in aula una interrogazione nella quale, sottolineando l’importanza culturale e storica di piazza Duomo e la sua attrattività anche da un punto di vista turistico, chiede l'intervento dell'amministrazione per riportare il decoro e per aiutare i due senzatetto che hanno scelto il centro di Monza come dimora sotto le stelle.