"A Monza servono almeno 50 poliziotti": l'appello del sindacato

Un grande lavoro di controllo e di presidio del territorio. Ma non solo. Accanto agli uomini e alle donne che lavorano in strada ci sono anche quelli impegnati negli uffici soprattutto con le pratiche dell'ufficio Immigrazione e della richiesta dei passaporti. Un lavoro importante e senza sosta quello svolto dai circa 180 poliziotti in forza alla questura di Monza. Ma non bastano. Ne servirebbero almeno altri 50.

A richiedere l'arrivo di nuove forze è Pasquale Griesi, poliziotto brianzolo e segretario regionale Fsp che nei giorni scorsi è stato ricevuto dal questore Marco Odorisio. Il questore ha intrapreso un importante lavoro di controllo del territorio e di incontro e dialogo con i sindaci della provincia di Monza e Brianza. "La questura di Monza è una delle più importanti questure della Lombardia e d'Italia per vastità di territorio, di comuni e soprattutto di popolazione residente - spiega Griesi -. Sicuramente una questura 'giovane' a cui tocca garantire la sicurezza di circa 900 mila cittadini, senza considerare grandi eventi quali il Gran Premio ed eventi sportivi, passaporti e immigrazione".

Un grande lavoro che necessita, però, l'arrivo di nuove leve. "Da cittadino brianzolo ho ribadito al questore la soddisfazione mia e di tanti cittadini per i controlli straordinari fatti nelle settimane passate in vari comuni tra cui Cesano Maderno, mettendo così in pratica quello che è il vero ruolo dell'autorità di pubblica sicurezza ex 1º aprile 1981 n. 121", precisa il segretario regionale Fsp. Controlli che, come più volte ribadito dal questore, proseguiranno. Ma Griesi ha anche ricordato che servono aiuti. "Rimane il problema che purtroppo affligge molte realtà di polizia - aggiunge -. Tutta questa mole di lavoro della questura di Monza, riesce ad andare avanti aggiungerei con fatica grazie a circa 180 poliziotti. Per riuscire ad avere un controllo efficace del territorio ha bisogno di almeno 50 poliziotti in più. Monza ha bisogno di poliziotti, un così grande carico di lavoro non può essere gestito da così poche persone".