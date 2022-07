Monza accessibile a tutti (almeno sul web)

Stop alle barriere architettoniche: Monza è accessibile a tutti. Almeno in rete. Il portale Internet del comune si è rifatto il look diventando più accessibile, in linea con i migliori benchmark di riferimento. Alcuni giorni fa sul sito istituzionale è stato installato un nuovo tool per il web che offre un servizio tecnologicamente innovativo per garantire il rispetto del diritto all’informazione pubblica a tutti i cittadini (comprese le persone affette da una vasta gamma di disabilità, in piena aderenza alle WCAG 2.1, alle normative europee e a quelle nazionali).

Via le barriere

L'obiettivo è l'inclusione garantendo un accesso autonomo e immediato anche alle persone con disabilità sensoriali (dalla cecità ai disturbi visivi, cognitivi e motori). Per le persone non vedenti è stato ottimizzato lo screen reader: il sistema utilizza l’apprendimento automatico per scansionare, analizzare e interpretare ogni elemento della pagina allo stesso modo degli utenti non vedenti. Per le persone con disturbi visivi sono state apportate modifiche dell’interfaccia utente e del design: con la nuova grafica gli utenti possono regolare il design e l’interfaccia del sito in base alle proprie esigenze specifiche, per esempio le regolazioni del contenuto (ridimensionamento, spaziatura del testo, colore, saturazione, contrasto, orientamento del cursore ingrandito e titoli enfatizzati). Per i cittadini con disturbi cognitivi sono stati eseguiti aggiustamenti di comprensione (per esempio lo slang e le abbreviazioni possono creare confusione): hanno a disposizione un dizionario integrato per definizioni e riferimenti rapidi. Non solo. Per le esigenze di orientamento e focalizzazione è possibile anche attivare regolazioni in grado di evidenziare collegamenti ed elementi importanti. Per i navigatori con disturbi motori è stata predisposta un'ottimizzazione della navigazione da tastiera, in alternativa al classico mouse. Il sito è completamente raggiungibile attraverso i tasti di comando, ad esempio con la chiusura dei pop up e moduli all’apertura di menù a discesa. Infine per gli utenti con problemi di epilessia è stata introdotta l'interruzione delle animazioni lampeggianti per prevenire eventuali crisi. Gli utenti possono trovare un profilo ‘Seizure Safe’, che bloccherà simultaneamente qualsiasi GIF intermittente, animazioni, video o pattern che potrebbero innescare persone con epilessia fotosensibile. Sono possibili anche aggiustamenti individuali per modifiche singolari.

Come funziona

In basso a sinistra dello schermo (sia su pc che su dispositivi mobili) un’icona rotonda con un omino bianco in campo blu permette di accedere all’applicazione e di impostare tutte le regolazioni necessarie a rendere accessibili le pagine visitate, in base alle diverse possibilità di navigazione dell’utente. “La soluzione adottata aiuta ulteriormente le persone con disabilità a navigare con maggiore semplicità tra i vari contenuti digitali - commenta il sindaco Paolo Pilotto -. Uno strumento personalizzato che, oltre ad adempiere gli obblighi normativi, aggiunge un tassello importante all’impegnativo lavoro di rimozione delle barriere architettoniche, fisiche e virtuali, ma soprattutto culturali verso chi, per qualsiasi motivo o periodo della propria vita, soffre una condizione di disabilità”. Le modifiche sono state eseguite da AccessiWay, "un’azienda affermatasi nel settore, che ha proposto una soluzione automatica per rendere la navigazione del web ancora più accessibile, soprattutto per i portatori di disabilità", precisano dal comune di Monza.