Paura in stazione a Monza, ragazza palpeggiata nelle parti intime riesce a fuggire. Arrestato 28enne

Momenti di vero terrore in stazione a Monza. I fatti risalgono alle 19 di venerdì sera quando una monzese di 27 anni stava risalendo le scale della stazione dopo essere scesa dal treno per tornare a casa. Qui un uomo prima le ha fatto degli apprezzamenti volgari e poi le ha messo le mani addosso, palpeggiandola anche nelle parti intime. La ragazza, classe '97, è riuscita nonostante la paura a divincolarsi e scappare verso il piazzale della stazione dove si è rivolta subito alla polizia Locale che era in servizio.

L'intervento del poliziotto fuori servizio

Quando è stato fermato il ragazzo, un 28enne, ha aggredito gli agenti provocando loro delle lesioni guaribili in sette giorni. Un terzo agente era fuori servizio ma essendo in stazione ha subito capito cosa stava succedendo e non ha esitato ad affiancare i colleghi per fermare il responsabile delle molestie ma anche lui ha ricevuto dei colpi al volto ed è stato portato al pronto soccorso.

L'arresto

Il 28enne è stato portato in comando in stato di arresto per i reati di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto l’immediato trasferimento del 28enne nel carcere di Monza. Ai fini della certa identificazione è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici presso il comando dei carabinieri di Monza.