Perché Monza è bloccata dal traffico?

Entrare ed uscire da Monza è una coda pazzesca. Ma che cosa sta succedendo adesso nel capoluogo brianzolo? Oggi, giovedì 26 maggio, la periferia Monza - che collega la città con i grandi snodi di stradali - è bloccata. Dalle 18 viale Stucchi è chiusa in entrambe le corsie di marcia nel tratto compreso tra viale Sicilia e viale Libertà (ad eccezione dei veicoli autorizzati).

Tutto fermo per la finale di andata dei plyoff del campionato di serie B. Alle 20.30 all'U-Power Stadium i biancorossi sfideranno il Pisa. Monza verrà invasa, non solo dai tifosi dei bagaj provenienti da tutta la Brianza, ma anche dai tifosi toscani. Da qui la decisione della questura di Monza su alcune chiusure alla viabilità.

Un lettore ha inviato alla redazione di MonzaToday la foto del traffico completamente paralizzato alle 18.30 in viale Sicilia. "Più di un'ora per arrivare alla rotonda dello stadio e scoprire che in quel punto viale Stucchi viene chiuso - spiega -. Gli automobilisti vengono dirottati verso il centro o verso il Malcantone, proprio nell'orario di punta. Una situazione assurda".

Strade chiuse e modifiche alla viabilità

Per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica a partire dalle 18 - spiega una nota del municipio - e fino al termine della partita è stato disposto al comune di chiudere viale Stucchi in entrambe le corsie di marcia nel tratto compreso tra viale Sicilia e viale Libertà, ad eccezione dei veicoli autorizzati.

I percorsi alternativi: per chi proviene da Sesto San Giovanni/Milano si consiglia la svolta a destra su SP13, svolta a sinistra su SP3 e poi svolta a sinistra SP2 in direzione Monza. Per i veicoli provenienti da Villasanta/Arcore e circolanti su SP60 e diretti verso Milano si consiglia la svolta a sinistra su SP2, poi svolta a destra su SP3 poi dritto in direzione Tangenziale Est; in alternativa svolta a destra su SP13 in direzione Monza. Durante la manifestazione e nelle fasi di afflusso e deflusso la polizia locale sarà in servizio con nove pattuglie.

Dove parcheggiare

I parcheggi adiacenti allo Stadio Viola e Verde sono completi (potrà accedere solo chi avrà acquistato il biglietto del parcheggio online). L’accesso al parcheggio Verde, se in possesso del biglietto del parcheggio acquistato online, avverrà dalla Sp 13 (viale Sicilia est in direzione Concorezzo). L’accesso al parcheggio Viola, se in possesso del biglietto del parcheggio acquistato online, avverrà da viale Sicilia (come è avvenuto nelle precedenti partite).

Si invitano i tifosi locali, non in possesso del biglietto di parcheggio acquistato online, a parcheggiare su viale Sicilia che verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 16.30. Costo parcheggio € 3,00

I tifosi ospiti potranno acquistare in loco il parcheggio Arancione, con accesso da via della Guerrina. Costo parcheggio 5 euro.

Il parcheggio verde all’altezza di Confartigianato è accessibile da viale Sicilia; l'ingresso ai parcheggi viola 1 e 2 per coloro che provengono dalla parte nord della città dovrà avvenire da viale Sicilia provenendo dal centro e in direzione della periferia Vietato il transito sulla passerella ciclopedonale. E’ vietato il transito sul sovrappasso (passerella ciclopedonale) di viale Gian Battista Stucchi che collega via Della Guerrina con il parcheggio del vicino ipermercato. Non si potrà transitare lungo via Tognini.