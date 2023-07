"Non pagate quella multa: è una truffa"

Sos truffa della falsa multa. A lanciare l’allarme è il gruppo Controllo di Vicinato di Monza. In queste settimane la fantasia dei truffatori non è andata in vacanza e c’è chi si è inventato la truffa della falsa multa, con tanto di conto corrente su cui accreditare la somma.

“A Napoli pare sia già stato aperto un fascicolo in Procura – spiegano dal gruppo Controllo di Vicinato -. Nel capoluogo campano pare siano stati recapitati numerosi verbali, dove si richiede il pagamento della multa per una presunta violazione del codice della strada. Attenzione se vi arriva un verbale con il numero di conto corrente 1065198903”.

Come sempre la prudenza è d’obbligo. Il consiglio è di contattare immediatamente il comando della polizia locale che avrebbe emesso il verbale e accertarsi che non si tratti, invece, di una truffa.