La via invasa dai rifiuti: i social si scatenano

La via invasa dai rifiuti. Non solo sacchetti di plastica ma anche scatoloni, arredi, una poltrona, e persino una lavatrice. Una scena vergognosa quella denunciata sui social dal gruppo Facebook “MappiaMo i rifiuti Monza”. Scatti immortalati in via Giusti. Scatti che sono subito diventati virali, facendo subito il giro della rete. Un problema già segnalato dal Gruppo controllo di vicinato da sempre molto attento ai problemi e alle criticità dei quartieri e che denunciano puntualmente le situazioni di criticità .

La rete si è indignata. Tanti i commenti degli utenti che hanno denunciato la maleducazione dei cittadini che non smaltiscono correttamente i rifiuti e non utilizzano la discarica o il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti. Ma c'è anche chi denuncia i ritardi nel ritiro di quella che ormai non è più una via a pochi passi dal centro e dalla Villa Reale, ma una discarica a cielo aperto.

Dall'inizio del mese di febbraio è stata anche attivata una procedura on line per la segnalazione di discariche abusive o di rifiuti non ritirati. Sul portale di Monzapulita è possibile compilare un form dove segnalare il disservizio (raccolta tardiva, mancata pulizia della strada, rifiuti che durante il ritiro sono stati dispersi lungo strada e marciapiedi, mancato svuotamento dei cestini...). Le singole segnalazioni sono prese in carico e processate dai coordinatori di Impresa Sangalli. La procedura prevede che al termine l’utente che ha inviato la segnalazione riceva una notifica di chiusura per rendicontare l’evasione della richiesta stessa. Inoltre è anche possibile caricare fotografie. I dati caricati sulla piattaforma che gestisce le segnalazioni sono condivisi con i tecnici del comune, i quali possono verificare in ogni momento la situazione.