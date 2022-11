A Monza arriva il vigile di quartiere

Il presidio arriva anche nei rioni: a Monza a breve entrerà in servizio il vigile di quartiere. Ad annunciarlo durante il consiglio comunale di ieri, lunedì 28 novembre, l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

"Entro una decina di giorni a Monza entrerà iun servizio l'agente di quartiere - ha spiegato -. Una figura che, sono certo, sia apprezzata da tutto il consiglio visto che la sua introduzione era presente in diversi programmi di mandato dei candidati. Inoltre, per quanto in mio potere, chiederò l'implementazione anche delle altre forze di polizia presenti sul territorio".

Durante il suo intervento, in risposta a un'interrogazione del consigliere Paolo Piffer (Civicamente) in merito agli interventi dell'amministrazione in tema di sicurezza soprattutto per far fronte ai problemi delle aggressioni e delle baby gang, Moccia ha illustrato alcuni piani. "Nel contrasto all'illegalità intendo proseguire nella strategia intrapresa dal mio precedessore Federico Arena - ha spiegato -. Con il reparto cinofolo e con il Nucleo operativo di sicurezza che cambia solo nel nome: invece di usare il termine tattica troppo militare verrà introdotto quello di territoriale. L'illegalità non decresce ma cambia e noi ci adegueremo".

Inoltre in risposta all'interrogazione del consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) in merito al problema della sicurezza in centro dopo la chiusura dei negozio, in seguito al tentativo di aggressione alcuni mesi fa di una donna, l'assessore Moccia ha spiegato che il presidio dei vigili davanti alla stazione c'è fino alle 22, mentre in via Italia dalle 17 alle 19. Nelle altre vie del centro il presidio in divisa è fino alle 19.30.