Sono arrivati i pompieri (ma non per spegnere l'incendio)

Non appena i mezzi sono arrivati i bimbi sono corsi in cortile. Grande emozione e occhi sgranati di fronte ai vigili del fuoco. Che, fortunatamente, erano arrivati non per spegnere le fiamme.

Un pomeriggio indimenticabile quello trascorso ieri, lunedì 14 marzo, dai bambini della scuola dell'infanzia dell'Istituto Mamma Rita di Monza. Nella struttura di via Lario - dove ci sono bambini che provengono da situazioni familiari delicate - sono arrivati i vigili del fuoco del comando monzese. Una visita per regalare qualche ora di serenità ai più piccoli rimasti a bocca aperta ammirando i mezzi. Quell'autopompa piena di comandi e poi tante domande per conoscere i segreti del lavoro del pompiere.

Poi un momento di festa con la consegna di alcuni doni. E i bambini hanno ringraziato i pompieri a modo loro. Non solo con gli occhi sgranti pieni di emozione e la gratitudine per il lavoro che svolgono. Ma anche realizzando disegni su questa graditissima visita, poi appesi alle finestre delle aule.