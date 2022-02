Nasce in Brianza il Villaggio dell'Innovazione

Sarà un villaggio particolare nel cuore del quartiere di San Giuseppe a Monza. Un villaggio dove, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, si darà una spinta all'imprenditorialità (soprattutto quella femminile). Ma non solo. All'interno dell'area del Centro civico di via Silva , dove sorgerà il villaggio, verranno realizzati un bar, un punto ristoro collegato alla piazza esterna, un pergolato senza barriere architettoniche facilmente percorribile anche dagli utenti del vicino centro diurno disabili di via Silva che potranno così accedere al giardino inclusivo. Inoltre, gli spazi saranno facilmente modulabili a seconda delle esigenze delle attività previste e sono stati progettati in modo da consentire, dopo un periodo di sperimentazione, la possibilità di trasformare il nuovo edificio in unità di edilizia residenziale pubblica. L’edificio sarà completamente cablato e gli utenti potranno utilizzare la rete wi-fi, disponibile in tutti gli spazi.

Collaborazione tra pubblico e privato

Dal progetto si è già passati al cantiere: ieri mattina, venerdì 11 febbraio, la posa della prima pietra di quello che - già ribattezzato come il Villaggio dell'Innovazione - si configura come ampliamento del centro civico esistente con funzioni di supporto all’imprenditoria giovanile attraverso attività di coworking, start up, formazione, sportello per i servizi comunali al quartiere e coaching. Un progetto nato dall'attuazione della convenzione urbanistica sottoscritta a luglio del 2021 tra il Comune e la società Le Residenze srl. Si chiamerà il Villaggio dell’Innovazione perché l’idea è insediare a Monza una funzione urbanistica molto avanzata e leggera, al tempo stesso sostenibile, basata su un incubatore di start up innovative a vocazione sociale.

Uno spazio dedicato alle piccole imprese

Il progetto prevede la realizzazione di nuova struttura composta da tre corpi di fabbrica (di cui uno di nuova edificazione e due già esistenti) dedicata alle piccole imprese che si occupano di social innovation, costituite da giovani start up in grado di creare profitto e contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone, offrendo servizi in ambito assistenziale, medico, editoriale, turistico, artistico e culturale, educativo e sportivo, ambientale.

“Siamo felici di dare finalmente il via alla realizzazione di spazi per il coworking in grado di offrire una rete di servizi sempre più evoluti che la nostra amministrazione comunale continua a pensare per i suoi cittadini piu’ giovani e le sue imprese - dichiara il sindaco Dario Allevi -. Ci aspettiamo uno spazio vivo, animato, che liberi le energie e le capacità dei coworkers, che favorisca le interazioni con scuole, imprese e realtà del territorio. Prima ancora che uno spazio di lavoro, il lavorare insieme è uno spazio di condivisione e generazione di idee”.

Lo scopo è attirare giovani start up

Lo scopo è attirare nel quartiere le giovani start up. "Pensiamo infatti che questo spazio possa diventare un riferimento cittadino dove sia possibile creare lavoro, puntando su coworking e formazione continuativa - precisa Martina Sassoli, assessore alle Politiche del territorio -. Uno spazio dunque da dedicare all’associazionismo e alla cittadinanza attiva, che qui potranno trovare una nuova casa dove riunirsi, ma anche a chi ha bisogno di un luogo da dedicare allo studio o allo smart working. Il periodo Covid ci ha lasciato in eredità un grande compito: quello di valorizzare i nostri asset in un’ottica di piena fruibilità pubblica, nel massimo della sicurezza. Per noi questo oggi più che mai significa puntare su spazi aperti (outdoor learnig - outdoor working) e creare luoghi di aggregazione che siano ad alto tasso di fruibilità proprio perché ad uso flessibile”.

L’impresa appaltatrice realizzerà le opere con proprie risorse finanziarie per un importo complessivo pari a circa 350 mila euro.