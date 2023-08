Una notte da incubo a Monza: due rapine con coltello e follie sui binari del treno. Arrestato

Era la notte del 1° agosto quando un uomo in centro a Monza, probabilmente sotto effetto dell'alcol, si è reso responsabile di due rapine. Come prima cosa ha tentato di sottrarre il portafoglio a un giovane passante minacciandolo con un coltello all'addome. Grazie alla reazione della vittima e al passaggio di un'auto in corso Milano, l'aggressore, un cittadino egiziano di 24 anni con dimora a Milano, è fuggito.

Sempre la stessa sera, solo pochi minuti dopo,in via Cavallotti l’uomo ha minacciato allo stesso modo un giovane connazionale, costringendolo a consegnargli il monopattino.

Attimi violenti in centro città che sono poi proseguiti in stazione. In questo caso la sala operativa della Questura è stata chiamata per segnalare un uomo che correva lungo i binari. È stato necessario anche un pronto intervento del personale ferroviario per bloccare la circolazione dei treni.

Immediato l’intervento di due volanti che hanno notato il soggetto in apparente stato confusionale, che si muoveva sui binari.

Una volta raggiunto lo hanno identificato come il giovane egiziano autore delle rapine. È stato invitato dagli agenti a liberare i binari ma di tutta risposta il 24enne si è dimenato come una furia, cercando di colpire con calci e pugni gli agenti e provando anche a spingerli per farli cadere dalla banchina sui binari del treno.

L’uomo è stato infine bloccato e attesa la flagranza del reato e la gravità della condotta, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio.

I successivi accertamenti eseguiti dalla squadra Mobile attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’ascolto di vari testimoni, oltre alle denunce delle vittime delle due rapine, hanno permesso di ricostruire i fatti accaduti la notte del 1° agosto scorso e di presentare una richiesta di custodia cautelare in carcere alla Procura della Repubblica di Monza. Martedì scorso l'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Monza.