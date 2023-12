Si apre una voragine in mezzo alla strada: a Monza chiude il viale

Si è aperta una voragine a Monza in viale Campania e la strada è stata chiusa al traffico. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 31 dicembre. All'origine del problema la pioggia che per tutta la giornata si è abbaattuta sulla città. Sul posto si è immediatamente recato il sindaco Paolo Pilotto.

Ad annunciare il problema l'assessore alla Viabilità Giada Turato che sulla sua pagina Facebook ha scritto "È stata disposta per sicurezza la chiusura completa al traffico di viale Campania per una rottura importante del colletto della rete fognaria che, con la pioggia, ha creato una voragine". Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ufficio strade, quelli di Brianzacque e gli agenti della polizia locale.

"A causa di un ulteriore cedimento della condotta fognaria nel tratto compreso tra il civico 58 e l'intersezione con via Philips, si legge nella nota ufficiale del comune diramata poco prima delle 20 - da questa sera è interrotto il traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. I tecnici di Brianzacque interverrano al più presto per ripristinare le condizioni di sicurezza"

Già settimana scorsa in viale Campania si era verificato lo stesso problema. Il 23 dicembre a causa della rottura della fognatura si era aperta una voragine.

Notizia in aggiornamento.