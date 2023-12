A Monza si è aperta una voragine di 2 metri in viale Campania

A Monza questa mattina all'alba sono intervenuti i vigili del fuoco per una voragine di 2 metri che si è formata in viale Campania a causa della rottura di una fognatura. Il cedimento stradale ha richiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco della sede centrale di Monza con l'autopompa. Presente anche la polizia locale per veicolare il traffico in quanto la strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e riparazione.