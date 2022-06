Monza Cheer sul tetto d'Italia: record di medaglie

"È stato semplicemente pazzesco: un anno pazzesco, gare pazzesche, risultati pazzeschi e soprattutto una squadra pazzesca dove si respira il clima di famiglia". Questo il commento di Pamela Casiraghi, fondatrice della scuola di cheerleading Monza Cheer. Una realtà che è presente a Monza dal 2017 e che, anche quest'anno, ha raggiunto importanti risultati.

Le 50 atlete (tra cui anche Giacomo, il primo cheer boy) nel fine settimana sono andate in trasferta a Bellaria per partecipare al Csen Competition 2022. Una gara che ha visto le squadre monzesi affrontare atleti provenienti da tutta Italia. I brianzoli hanno fatto incetta di medaglie: 11 ori, 3 argenti e 1 bronzo, con il primato di aver vinto, in una competizione, sia l'oro, sia l'argento, sia il bronzo.

"Sono felicissima - ha commentato Pamela Casiraghi a MonzaToday -. Quello che si è appena concluso è stato un anno sportivo molto impegnativo. Durante il quale abbiamo dovuto fare i conti ancora con la pandemia. Con assenze importanti dovute a quarantene e tosse". In questi anni l'associazione è cresciuta. "Alcune delle bimbe che nel 2017 ci avevano scelto adesso sono cresciute e sono diventate atlete insieme a noi e con noi stanno spiccando il volo - aggiunge -. E chi l'attività agonistica l'ha terminata ha comunque deciso di rimanere nella nostra grande famiglia diventando allenatrice".

Archiviata la vittoria le ragazze adesso partiranno per il summer camp. Un progetto che Pamela Casiraghi da anni cullava, ma che ha dovuto mettere da parte a causa della pandemia. Domenica 25 atlete partiranno per Cesenatico, destinazione accademia acrobatica dove accanto agli allenamenti non mancheranno momenti di relax al mare e in pineta.

Gli allenamenti riprenderanno a settembre, sempre nella palestra di via Pesa del Lino presso l'Istituto delle Preziosine.

Ecco i risultati delle gare di Bellaria:

-Team Mini Cheerleading Freestyle 1 classificato

-Team Youth Cheerleading L3 1 classificato

-Team Youth Cheerleading Freestyle 1 classificato

- Alice Individual Senior Jazz 2 classificata

- Youth Freestyle Pom 1 classificate

- Junior Cheer jazz 1 classificate

- Peewee Freestyle Pom 2 classificate

-Double Pom Peewee Gaia e Arianna 1 classificate

-Double Jazz Peewee Matilde e Arianna 1 classificate

-Double Pom Youth Maria e Matilde 1 Classificate

- Gaia Individual Peewee Freestyle Pom 1 classificata

- Matilde Individual Peewee Freestyle Pom 2 classificata

-Arianna Individual Peewee Freestyle Pom 3 classificata

-Group Stunt Youth L31 classificate