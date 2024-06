È morto Pietro Mazzo: la città e la politica rendono omaggio a un signore di altri tempi

Monza piange Pietro Mazzo, l’uomo simbolo dello sport cittadino. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno è morto Pietro Mazzo, fondatore dell’Ussm (Unione delle società sportive monzesi), ma ancor prima “papà” della Cantalupo calcio quella società calcistica nata negli anni Settanta nel quartiere popolare monzese con la quale Mazzo voleva togliere dalla strada tanti bambini e ragazzi attraverso il grande valore educativo dello sport. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10.45 in Duomo.

Pietro Mazzo, 94 anni, imprenditore ma prima ancora grande appassionato di sport e soprattutto grande tifoso dell’Inter (tanto da festeggiare un suo compleanno invitando anche Spillo Altobelli, uno dei suoi giocatori preferiti) , sempre presente in tribuna a tifare per i suoi campioni aveva dedicato la sua vita allo sport, quello sano, quello giocato sui campetti delle periferie lontano dai riflettori della ribalta. Certo che lo sport fosse, oltre che palestra per il corpo, prima ancora palestra per la vita.

Con l’inseparabile amico Carlo Poroli aveva fondato l’Ussm – poi diventato Ussmb – che ha guidato per oltre 20 anni ideando il Festival dello Sport e diventando poi presidente onorario, ma soprattutto il punto di riferimento per i dirigenti e per gli sportivi. Inoltre è stato a lungo presidente dell'Associazione Amici dell'Autodromo e del Parco.

Pietro Mazzo da sempre si è dimostrato sensibile al mondo del sociale abbracciando e sostenendo l’avventura dell’Arcobaleno Down (squadra di calcio formata da ragazzi con disabilità mentale e cognitiva) fondata da Luigi Rapicavoli e poi portata avanti dalla moglie Elena. Nel 2002 Pietro Mazzo è stato anche insignito del Giovannino d’Oro, la maggiore benemerenza civica.

Tantissime le dimostrazioni di affetto sui social tra i tanti che lo hanno conosciuto nel mondo del lavoro e dello sport, ma anche di atleti, campioni e politici. Il Comune di Monza nella mattinata di lunedì 17 giugno ha diffuso un comunicato di cordoglio ai figli Roberto e Mauro. Il sindaco Pilotto ne ha ricordato "La passione per lo sport, soprattutto per gli aspetti legati all’educazione e alla formazione dei giovani e per l’attenzione verso le associazioni sportive della città, impegnate nella valorizzazione dello sport di base a tutti i livelli”.

Durante il consiglio comunale di ieri sera, oltre al minuto di silenzio, diversi consiglieri sono intervenuti per ricordare la figura di spicco umana, professionale e sociale di Pietro Mazzo. "Era un gran signore, maestro di vita e prodigo di saggi consigli - ha ricordato Dario Allevi (Noi per Dario Allevi sindaco) -. Un amico vero, una colonna della città e della comunità, un uomo di altri tempi. Un uomo attento ai più fragili, e soprattutto grande difensore dell'Autodromo e della salvaguardia del Gran Premio sul circuito monzese".

Sergio Visconti (Pilotto sindaco Monza attiva e solidale) "ne ricordo il grande impegno e la grande pasisone che metteva in ogni cosa che faceva, fino all'ultimo". Anche il consigliere Pier Franco Maffè (Forza Italia) ha voluto omaggiare Pietro Mazzo: "Ha svolto un lavoro straordinario. Pietro era una persona attenta e capace di stare un passo indietro, dimostrandosi profondamente umile e rispettoso".