Nuovo raid dei no vax a Monza: presa di mira la sede del Pd

I no vax tornano a colpire a Monza. Dopo aver imbrattato a dicembre i muri e le vetrate della sede del Giornale di Monza, questa volta hanno preso di mira la sede del Pd in via Arosio, proprio a pochi passi dalla stazione. I dem, in occasione del raid contro il giornale, avevano espresso solidarietà ai giornalisti monzesi. Questa volta sono loro che, però, sono stati presidi mira dai no vax. L’atto vandalico è avvenuto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 gennaio. È stata presa di mira la sede della Federazione provinciale del Pd con scritte (prontamente ripulite) anche contro una senatrice dem. Il partito ha denunciato l’episodio alle forze dell’ordine.

“Come Partito democratico di Monza Brianza condanniamo questa azione violenta – dichiarano i dem in una nota ufficiale - riaffermando che siamo e saremo sempre dalla parte della scienza e della medicina, fondate su ricerca e studio e portate avanti da professionisti competenti che si dedicano quotidianamente alla cura di ogni persona. I dirigenti, i rappresentanti nelle istituzioni e tutti i membri della comunità del Pd non si sentono minimamente intimiditi da questa azione. Davanti a questa provocazione desideriamo ribadire con forza che le nostre idee e le nostre iniziative politiche mettono al centro la sicurezza e la salute dei cittadini”.

I dem brianzoli hanno inoltre ribadito che “nel gravissimo periodo pandemico che ci ha colpito, tutti gli operatori sanitari hanno lavorato instancabilmente e salvato vite anche con l’ausilio dei vaccini la cui efficacia è stata dimostrata dall’evidenza dei fatti”.