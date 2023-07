Anche Monza finisce a mollo: piazze allagate, piante cadute e tetti divelti

Monza completamente a mollo. Dopo una giornata da dimenticare per Seregno e molti comuni della Brianza, nella serata di venerdì 21 luglio il maltempo si è abbattuto anche sul capoluogo

Erano da poco passate le 20.30 quando si sono sentiti i primi tuoni e poi un forte acquazzone, con grandine. La centralissima via Vittorio Emanuele II è finita sott'acqua. Il sottopasso di viale Libertà è allagato; nella vicina via Correggio 4 piante sono cadute (dal tratto di viale Libertà verso viale Sicilia); piante cadute a Triante e un grosso albero è caduto anche davanti al Policlinico di via Amati. In corso Milano un lettore ci ha riferito che la pioggia era talmente forte che i rifiuti esposti davanti alle abitazioni galleggiavano, mentre in via Sant'Andrea una pianta è caduta su una automobile. Largo Molinetto a mollo, mentre in via Borgazzi è caduto un albero. Corso Milano è stato chiuso al traffico.

Problemi anche nel quartiere di San Donato dove, in parte, è stato danneggiato anche il tetto delle case comunali di via Giotto. Piazza San Paolo a mollo e la vicina piazza Roma con i tavolini del bar divelti. In via Ghilini a causa del forte acquazzone è anche saltata l'elettricità.

Dal gruppo Controllo di Vicinato riferiscono che i vigili del fuoco sono intervenuti al Parco della Boscherona dove alcuni pioppi, cadendo, hanno tranciato i cavi dell'elettricità e distrutto la recinzione. Inoltre segnalano che il sottopasso della Ss36 da via Monte Generoso verso il centro commerciale Bennet è allagato: 60 centimetri di acqua con auto in panne e la protezione civile già al lavoro.

Via via aumentano le segnalazioni di danni. Sulla pagina Facebook Sei di Monza se... sono state postate le foto da brividi del tetto in parte scoperchiato del supermercato di via Marsala. In viale Romagna alberi caduti in mezzo alla strada. Disagi anche in zona Parco. In via Rovani un grosso albero è caduto distruggendo il cancello del condominio e poi finendo su un'auto e una villetta davanti. Dalle prime informazioni raccolte ci sono stati danni alla villetta e l'intera via è al buio. Sul posto si è immediatamente precipitato il portiere dello stabile Mimmo l'egiziano che ha attivato i soccorsi.

Dal comune di Monza riferiscono alle ore 22.37 che "sono in corso gli interventi più urgenti per la rimozione di rami e alberi abbattuti, riservando la priorità alle strade di maggiore scorrimento tra cui via Borgazzi, viale Sicilia, via Aquileia e via Marsala. Sopralluoghi in corso, con l'ausilio di vigili del fuoco e protezione civile, anche lungo il perimetro del Parco e negli incroci segnalati come più critici, dove gli impianti semaforici non sono funzionanti. Tutte le squadre sono attive per ripristinare al più presto la sicurezza e la regolarità della circolazione. La centrale operativa di via Marsala, dove è presente anche il sindaco Paolo Pilotto, sta gestendo le segnalazioni e coordinando gli interventi".

Articolo in aggiornamento