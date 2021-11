Rissa e sangue in centro a Monza: un ragazzo in ospedale

Poche ore prima l’accensione della ruota e la via piena di famiglie ad ammirare le luci e gli addobbi di Natale. Poi la tragedia. Una rissa finita ben oltre le parole con due giovani trasportati in ospedale, uno in codice rosso.

La tragedia si è consumata ieri sera, sabato 27 novembre, intorno alle 21.30 a Monza nella centralissima via Italia. A quell'ora c'erano ancora molte persone, tanti i passanti incuriositi dalle installazioni di Natale e dalla ruota panoramica appena inaugurata.

Dalle prime informazioni fornite dai carabinieri di Monza che stanno conducendo le indagini la rissa sarebbe avvenuta tra alcuni giovani stranieri. Le motivazioni all'origine della lite al momento non sono note, così come il numero delle persone coinvolte. Gli animi si sarebbero surriscaldati e improvvisamente uno dei ragazzi avrebbe tirato fuori un'arma bianca e ferito altri due giovani.

L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo. Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri, degli agenti della polizia di Stato e della polizia locale.

Le condizioni di uno dei due giovani feriti sono apparse però più gravi e il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le condizioni dell'altro giovane erano meno serie: anche lui è stato trasportato nel nosocomio di via Pergolesi, ma in codice giallo.

All'ospedale San Gerardo i due feriti hanno ricevuto le cure; il giovane più grave ha una prognosi di 10 giorni.

Il presunto aggressore è scappato prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno ripulito le grandi macchie di sangue sulla strada.