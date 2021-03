Morgan è accusato di stalking dalla sua ex compagna

Il cantante Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi, potrebbe andare a processo per stalking e diffamazione nei confronti della sua ex compagna, anche lei musicista. La procura di Monza per lui ha richiesto il rinvio a giudizio.

In passato la donna aveva denunciato l'ex frontman dei Bluevertigo perché lui si sarebbe rifiutato di accettare la sua volontà di mettere fine alla loro relazione sentimentale, iniziando a stalkerizzarla, nonché a diffamarla.

Per il cantautore milanese questi in vista non sarebbero i primi guai giudiziari. Nel 2019, infatti, la sua casa gli era stata pignorata per pagare i debiti con le ex fidanzate Jessica Mazzoli e Asia Argento. All'epoca Morgan aveva spiegato che il motivo principale per cui si era indebitato sarebbe stata “la gestione fallimentare” del suo denaro da parte di una persona che poi sarebbe sparita. Questa situazione gli avrebbe poi impedito di pagare gli alimenti alle sue figlie, Anna Lou e Lara, avute rispettivamente da Asia Argento e Jessica Mazzoli.