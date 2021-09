Aggredito e morso da uno dei suoi tre cani, 86enne finisce in ospedale

E' andato a dare da mangiare alle sue galline e agli animali da cortile all'interno della sua proprietà ma si è ritrovato a fare i conti con l'aggressione di uno dei cani di famiglia, un bulldog americano, che lo ha aggredito e morso facendolo finire in ospedale.

E' successo martedì mattina a Lentate sul Seveso dove sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai carabinieri della stazione cittadina. La prima a soccorrere l'uomo, pensionato di 86 anni, è stata la moglie che ha provato ad allontanare il cane del peso di sessanta chili. Poi l'86enne è stato medicato e trasferito in codice giallo in ambulanza in ospedale a Desio.

In seguito all'intervento i militari dell'Arma effettueranno una segnalazione all'Ats veterinaria per gli accertamenti del caso: il cane risulta di proprietà della figlia dell'uomo.