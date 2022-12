Addio ad Anna uno dei simboli dello sport monzese

Lo sport monzese è sotto choc. Nella mattinata di oggi, lunedì 26 dicembre, è morta improvvisamente Anna Colzani.

Consigliere regionale della Lombardia della Federazione italiana sport rotellistici, consigliera del Panathlon Club Monza e della Ussmb, e presidente dal 1995 della Asd Pattinaggio Corona Ferrea era un volto molto noto e amato nel mondo sportivo cittadino e della provincia brianzola. La sua morte improvvisa proprio nella giornata di Santo Stefano ha sconvolto familiari e amici. E soprattutto quelli del Panathlon Club che proprio pochi giorni fa aveva incontrato in occasione della consueta cena di fine anno.

Tante le dimostrazioni di affetto pubblicate sulla pagina Facebook di Anna Colzani. "Donna profondamente innamorata del nostro sport, simpatica e divertente, sempre disponibile in tutto - ricorda un amico sulla pagina di Facebook -. Abbiamo trascorso decenni insieme sulle piste dei campionati italiani ed è sempre stata una grande gioia rivedersi, come l’anno scorso a Bologna. Riposa in pace carissima Anna".

I panathleti monzesi e brianzoli sono sconvolti. Il volto sorridente di Anna che fino a pochi giorni fa ha accompagnato le riunioni, gli eventi e la vita associativa purtroppo non c'è più. "Una grande perdita per il Panathlon club Monza e Brianza e il pattinaggio artistico, che ha dedicato il suo impegno con grande amore. Sentite condoglianze alla famiglia", ha scritto un socio sulla pagina social istituzionale.