Orrore in Brianza per la morte sospetta di un'anziana con fratture e lividi "strani"

Sono in tutto tre gli imputati (tra cui la sua figliastra) finiti davanti alla Corte di Assise di Monza per l'omicidio preterintenzionale e abbandono di persone incapaci di un'81enne a Lissone. I tre avrebbero causato la morte dell'anziana che viveva con loro. Secondo l'accusa l'avrebbero prima fatta cadere dalle scale e poi "colpita allo sterno e al dorso causandole plurime fratture costali con sfondamento della cassa toracica". Inoltre prima di chiamare i soccorsi l'avrebbero lasciata sola per un'ora. I fatti risalgono al dicembre del 2021. Secondo quanto riportato su Il Giorno il medico del pronto soccorso ha testimoniato che "la donna aveva lesioni che non aveva mai visto prima" ma per la difesa quelli sono lividi tipici di chi ha la pelle sensibile. Una delle imputate, la figliastra, ha detto che aveva portato lei l'anziana a vivere a Lissone, per non mandarla in casa di riposo, dati i cattivi apporti con il figliastro e che era stata la stessa a non voler andare in ospedale dopo la caduta. In aula anche un vicino di casa che ha detto di averla vista la prima volta solo il giorno prima dell'incidente e che si vedeva che l'anziana non stava bene: "L’ho presa in braccio e l’ho portata su fino al divano e mi ha ringraziato".