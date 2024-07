Malore improvviso in strada: morta una donna a Brugherio

Dramma a Brugherio nella serata di lunedì 1 luglio. Una donna di sessant'anni ha perso la vita, in strada. A sorprenderla mentre era in via Lodigiana, nella zona del comune brianzolo a poca distanza dal confine con Monza, sarebbe stato un malore improvviso che le sarebbe stato fatale. Immediata la chiamata d'emergenza con l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso.

Purtroppo per la donna non c'era ormai più nulla da fare e il personale sanitario ha soltanto potuto constatare il decesso della sessantenne. Sul posto erano presenti anche i carabinieri.