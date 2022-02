Stroncata da una malattia, addio a Tiziana dottoressa "instancabile e generosa"

“Vogliamo ricordarti, instancabile e generosa con tutti noi e con i pazienti. Ci mancherà la tua voglia di vivere ed il tuo coraggio che non sono mai venuti meno anche nell’ affrontare la sofferenza di una lunga malattia”. Così i colleghi dell’ospedale di Vimercate hanno voluto salutare Tiziana Zaro, cardiologa scomparsa domenica mattina a causa di una malattia. Cardiologa per oltre 20 anni presso la struttura di Cardiologia di via Santi Cosma e Damiani, prima di arrivare a Vimercate, aveva operato all’Humanitas e, successivamente, al Leopoldo Mandic di Merate.

Appena giunta, nel 2001, all’ospedale di via Santi Cosma e Damiano, era stata impegnata subito presso il Laboratorio di Emodinamica. Poi, negli ultimi 10 anni, aveva svolto, sempre in Emodinamica, attività di primo operatore sia per la parte diagnostica che interventistica, acquisendo nel 2010 l’incarico di alta specializzazione. Tiziana Zaro sì era laureata e specializzata in cardiologia all’Università degli Studi di Milano. Nel corso della sua attività professionale aveva avuto anche occasione di firmare decine di pubblicazioni scientifiche.

“Cara Tiziana, ci mancherà la tua personalità esuberante, aperta ed anticonformista – ricordano le sue colleghe e i suoi colleghi -. Ci mancherà il tuo entusiasmo per il lavoro in sala di Emodinamica, la tua voglia inesauribile di imparare e crescere in un mestiere difficile ed impegnativo che ti ha portata a diventare una grande professionista. Vogliamo ricordarti, instancabile e generosa con tutti noi e con i pazienti. Ci mancherà la tua voglia di vivere ed il tuo coraggio che non sono mai venuti meno anche nell’ affrontare la sofferenza di una lunga malattia. Vogliamo ricordarti così: sorridente, sincera e positiva. Ancora insieme a noi”.

I funerali saranno celebrati mercoledì 9 febbraio, ad Arcore. La Direzione Generale e Sanitaria dell’ASST, insieme a tutta la comunità ospedaliera di Vimercate, si associano al cordoglio per la scomparsa della dottoressa ed esprimono tutta la propria vicinanza ai familiari.