È morta Eugenia Volpi, la paladina della cultura popolare monzese

A Monza il mondo della cultura e dell’associazionismo sono in lutto: è morta Eugenia Volpi. La storica presidente dell’Università Popolare di Monza si è spenta nella notte di venerdì 30 dicembre. Un volto molto noto, amato e stimato in città per il suo continuo impegno e passione nell'avvicinare alla cultura le persone, con le numerose iniziative popolari organizzate dal suo “ateneo” di vicolo Ambrogiolo. Ed è stata proprio l’Università Popolare di Monza ad annunciare la sua morte.

Un post sulla pagina Facebook: “La presidente Eugenia Volpi è mancata questa notte. Grazie Eugenia, per avere diretto il nostro cammino per quarant'anni, per la tua grande generosità e per il tuo amore per la cultura. Rimarrai per sempre nei nostri cuori”. Tante le dimostrazioni di affetto e di cordoglio che si sono immediatamente susseguite sui social, ricordando il grande impegno di Eugenia Volpi per avvicinare tutti al mondo dell’arte, della letteratura, della storia, della scienza. Primi di tutto coloro che non avevano avuto la possibilità di studiare, dovendo ben presto cominciare a lavorare per sostenere la famiglia. Tanti i pensionati (ma non solo) che in questi decenni hanno partecipato ai corsi organizzati dall'Upm, alle visite guidate a città d'arte e mostre, oltre ai viaggi che per Eugenia Volpi erano sempre momendo di crescita personale, oltre che occasione di socializzazione.

Nel 2009 era stata insignita del Giovannino d’oro, la massima onorificenza cittadina. A consegnarglielo il sindaco Marco Mariani che ne aveva ricordato il grande impegno culturale in città. “Da 25 anni si occupa di cultura attraverso l’Università Popolare Monzese e collaborando con il settimanale locale (Il Cittadino, ndr) - era la motivazione del riconoscimento -. In un quarto di secolo ha operato con passione sul territorio promuovendo l’attività delle tante associazioni monzesi. Figura rilevante nel panorama culturale cittadino, è sempre stata grande organizzatrice di momenti aggregativi rivolti soprattutto al mondo della terza età”. I funerali di Eugenia Volpi verranno celebrati il 2 gennaio alle 15.30 nella chiesa di San Biagio.