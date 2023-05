La Brianza piange Gloria, la 31enne che combatteva contro la fibrosi cistica

Gli amici sono increduli, i social intanto si riempiono di messaggi di cordoglio ma anche di ricordi carichi d’affetto per quella giovane donna che si è spenta all’età di 31 anni a causa della fibrosi cistica. Lutto ad Agrate Brianza dove sabato 29 aprile è morta Gloria Cantù, emblema e paladina nella battaglia per sostenere la ricerca per debellare quella malattia che fin dalla nascista l’aveva colpita. Ma che, tra mille difficoltà, non le aveva impedito di vivere e di trasmettere messaggi positivi attraverso quel sorriso tanto caro a chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene.

Gloria Cantù era impegnata attivamente nel volontariato proprio a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, quella malattia che accompagnava giovane fin dalla nascita. Una malattia che, come si legge sul sito della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica “altera le secrezioni di molti organi che, risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro danneggiamento. A subire il maggiore danno sono i bronchi e i polmoni: al loro interno il muco tende a ristagnare, generando infezione e infiammazione ingravescenti. Queste, nel tempo, tendono a portare all’insufficienza respiratoria. Oltre che respiratori, i sintomi sono a carico del pancreas, che non svolge l’azione normale di riversare nell’intestino gli enzimi: ne deriva un difetto di digestione dei cibi, diarrea, malassorbimento, ritardo di crescita nel bambino e scadente stato nutrizionale nell’adulto. Il progredire del danno pancreatico porta spesso con l’età a una forma di diabete. Altre manifestazioni possono riguardare l’intestino, il fegato, le cavità nasali e nel maschio i dotti deferenti. Compromesse abitualmente sono le ghiandole del sudore, che producono un sudore molto salato, evento che rende il test del sudore fondamentale per la diagnosi".

Una malattia che, purtroppo, non ha lasciato scampo alla giovane brianzola che due giorni fa si è dovuta arrendere.