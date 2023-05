È morta Inna, la mamma ucraina di 41 anni arrivata a Monza sui pullman della speranza

"Inna aveva un sorriso dolcissimo. Sorrideva sempre, anche quando una persona avrebbe dovuto piangere. Ma lei era solare. Non la dimenticheremo mai. Abbiamo sperato per un futuro migliore ma poi, improvvisamente, la situazione è precipitata e Inna è morta”. A parlare è Roberto Brandazzi, presidente dell’associazione Lele Forever il sodalizio che ha ospitato per più volte presso la struttura di accoglienza La casa di Lele e di Lory la giovane mamma ucraina di 41 anni scappata dalla guerra per guarire da una terribile malattia che non le ha lasciato scampo.

Inna era giunta a Monza a marzo 2021: uno dei primi pullman della speranza organizzati dall’avvocato Agostino D’Antuoni che con la sua squadra di volontari e di benefattori è riuscito a salvare centinaia di persone, soprattutto bambini e donne, la maggior parte con problemi di salute. E Inna era proprio su quei pullman. Un lunghissimo viaggio dall'Ucraina a Monza e grazie a una straordinaria macchina della solidarietà era stata subito ricoverata all'ospedale San Gerardo dove erano stati eseguiti gli esami e iniziate le terapie. Oltre un anno di lotta e di speranza, dentro e fuori l’ospedale San Gerardo di Monza, continuando a sorridere e non arrendendosi mai.

“L’abbiamo accolta a braccia aperte come facciamo con tutte le persone che si rivolgono a noi - prosegue Brandazzi -. Si trovava bene ed era lei che, quando arrivavano le dimissioni, chiedeva di venire nella nostra struttura. Abbiamo sperato fino all’ultimo poi, dall’oggi al domani, la situazione è precipitata e da un cauto ottimismo siamo passati alla disperazione”.

Inna si è spenta proprio il giorno del suo 41esimo compleanno. "È riuscita ad esaudire il grande sogno di abbracciare il figlioletto di 12 anni e il marito che, nel frattempo, erano riusciti a fuggire in Polonia - spiega Agostino D’Antuoni -. Immaginava spesso di ricominciare una nuova vita proprio qui, a Monza, con i suoi familiari. Qui aveva trovato una seconda casa: persone che la coccolavano, la seguivano, la aiutavano e che erano diventate amiche anche se parlavano una lingua diversa”. D’Antuoni e i volontari che in questi mesi hanno mandato avanti la macchina della solidarietà a sostegno dei profughi hanno deciso di rispettare le volontà di Inna. Sabato 20 maggio alle 10 nella chiesa di San Pio X di Monza verrà celebrato il funerale della donna e la salma verrà poi tumulata nel cimitero cittadino. I volontari, nel frattempo, si sono già organizzati per aiutare il marito della donna e il bambino a stabilirsi in città.