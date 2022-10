Addio a Maria Pia la sarta dei bassotti, ma anche delle mascherine durante il covid

"Te ne sei andata improvvisamente, facendo quello che amavi di più: cucire". C'è tanto dolore nella grande famiglia di 'Cuor di pelo' l'associazione di Concorezzo da anni impegnata a livello nazionale nel recupero dei bassotti malati, abbandonati e anziani. Nella giornata di martedì 11 ottobre è morta improvvisamente, a causa di un malore, Maria Pia Tremolada, 75 anni, anche lei di Concorezzo.

Era l'ora di pranzo quando la donna era nella sua abitazione intenta a lavorare con la macchina da cucire. Quando si è accasciata a causa di un malore. Maria Pia era un volto noto e amato in paese, ma soprattutto per gli amici di 'Cuor di pelo': era diventata la sarta ufficiale dell'associazione. In questi anni ha realizzato tantissimi accessori per gli amici a quattro zampe: sacchi nanna, cappottini, camicie e cravattini che hanno aiutato Sandro e Rodolfo a raccogliere fondi per portare avanti le iniziative dell'associazione. Oltre alle mascherine sempre a tema bassotto.

"Abbiamo conosciuto Maria Pia per caso - racconta Sandro Nigro a MonzaToday -. Io e Rodolfo Colombo (vicepresidente di Cuor di pelo, ndr) eravamo al bar quando ho chiesto alla barista se conoscesse una sarta. In associazione avevamo bisogno di buone mani per realizzare capi che servissero poi per raccogliere fondi. Si è avvicinata una ragazza che, con molto garbo e gentilezza, ci ha fornito il numero della sua mamma. Così abbiamo conosciuto Maria Pia". Ed è stato subito amore a prima vista; così che Maria Pia non solo è diventata la sarta dell'associazione, ma anche e soprattutto una cara amica per Rodolfo e Sandro.

"Era una gioia andare a casa sua - prosegue Sandro -. Sedersi in cortile insieme con i bassotti e bere un caffè. Parlare, confidarsi e stare insieme. Maria Pia ci mancherà tantissimo e io le prometto che ad ogni evento di 'Cuor di pelo' indosserò le sue camicie a tema bassotti. Era una donna straordinaria: allegra, solare e piena di voglia di vivere. Ci mancherà tantissimo".

Maria Pia Tremolada è stata ricordata anche dal sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, che sulla sua pagina Facebook ha ricordato il grande lavoro svolto dalla donna durante il periodo della pandemia: durante i mesi più terribili del covid Maria Pia aveva realizzato e donato alla cittadinanza centinaia di mascherine che lei stessa produceva china e sorridente sulla sua macchina da cucire.