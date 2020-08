Lutto nel mondo della scuola in Brianza, muore a 63 anni dirigente del Levi di Seregno

Lutto nel mondo della Scuola brianzola per la scomparsa della Dirigente Rossana Colombo. Sessantatre anni, la professoressa Colombo, dirigente scolastica dell'istituto Levi di Seregno ed ex docente di Lingua Tedesca, è morta mercoledì 12 agosto a Lonate Ceppino dove da qualche tempo si era trasferita. A causa di una malattia dallo scorso gennaio aveva lasciato la dirigenza dell'istituto. "Tutta la comunità scolastica del "Primo Levi" partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa della Dirigente Rossana Colombo" si legge in un messaggio dell'istututo.

Dopo aver conseguito la Maturità Classica al liceo Zucchi a Monza, la professoressa Colombo si era laureata allo Iulm. Prima di tornare nel 2019 all'istituto Levi di Seregno come dirigente aveva insegnato lingua tedesca per diversi anni nelle scuole della Brianza e a Melzo. Era stata docente anche al Ghandi di Besana Brianza e all'istuto Martino Bassi dove hanno voluto ricordarla con un messaggio di cordoglio: "Con profondo dolore apprendiamo la notizia della prematura scomparsa della prof.ssa Rossana Colombo che rimarrà nei cuori di tutti noi".