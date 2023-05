L'addio a Rita, la preside che amava tanto i suoi ragazzi

“Grazie Rita per il grande lavoro che hai svolto a scuola, e poi per l’amicizia che mi hai donato. Non ti scorderò mai”. Questo il ricordo che Sonia Diligenti, amministratrice del gruppo Facebook EasyMonza, affida a MonzaToday per ricordare Rita Giannuzzi preside alla scuola secondarie di primo grado al Collegio della Guastalla di Monza scomparsa improvvisamente nella giornata di lunedì 30 maggio.

Una figura molto amata e stimata all’interno della prestigiosa scuola monzese. “Era molto più di una preside, molto più di un’insegnante - prosegue -. Per me e per la mia famiglia era diventata un’amica. Una persona che amava il suo lavoro, che credeva profondamente nell’importanza educativa”. Una vita dedicata all’insegnamento, ai ragazzi e alla sua famiglia. “Andando anche oltre - aggiunge Diligenti -. Quando il mio ultimogenito stava frequentando la terza media e io stavo attraversando un momento difficile, mi è stata vicina, mi ha accompagnata personalmente anche nell’istituto superiore che pensavo potesse essere adatto al ragazzo, per parlare con la preside e gli insegnanti. Un gesto che non dimenticherò mai perché ha dimostrato quanto tenesse, non solo al suo lavoro, ma soprattutto al futuro dei suoi studenti”.

Il funerale verranno celebrato questo pomeriggio, mercoledì 31 maggio, alle 15.30 nella chiesa di Sant’Eustorgio ad Arcore.