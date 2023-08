Monza piange suor Elvira: aveva salvato tanti giovani brianzoli dalla droga

Per molti anni era stata il punto di riferimento per tante famiglie di Monza e della Brianza che vivevano il dramma della tossicodipendenza. Un punto di riferimento non solo per i genitori, ma anche per quei ragazzi che erano finiti nel tunnel della droga.

Nella giornata di giovedì 3 agosto si è spenta suor Elvira Petrozzi, 86 anni, nota a tutti come madre Elvira fondatrice della Comunità Cenacolo, una realtà che da quarant’anni cammina a fianco degli ultimi, a Saluzzo (Cuneo) dove è nata, ma anche in moltissimi altri luoghi del mondo. Madre Elvira, soprannominata da molto la suora dei drogati, era molto conosciuta anche a Monza,

“Era una religiosa speciale - racconta a MonzaToday un monzese che l’ha conosciuta -. Grazie ai suoi volontari ha salvato tanti giovani tossicodipendenti di Monza e della Brianza che poi sono entrati nelle sue comunità. Un punto di riferimento per i genitori che in lei, nei suoi volontari che erano presenti a Monza, e nelle sue comunità hanno trovato una salvezza per i loro ragazzi. Fino a pochi anni fa la parrocchia di San Carlo era il punto di riferimento: lì infatti venivano organizzati gli incontri per salvare i ragazzi dal dramma della droga. Madre Elvira era una persona meravigliosa, una delle prime religiose che ha portato via dalla strada non solo tossicodipendenti, ma anche prostitute e transessuali per donare loro un futuro migliore. Tanti ragazzi devono a lei la loro vita”.

Tanti i ricordi commossi del nostro lettore di quegli anni '80, '90 e 2000 quando le famiglie brianzole si rivolgevano a madre Elvira. E il ricordo di quella religiosa carismatica si fa vivo nelle sue parole. “A Monza suor Elvira era una presenza fissa quando veniva organizzata la grande festa della sua Comunità al teatro Manzoni - conclude -. Un’occasione per far conoscere le attività del gruppo, per raccogliere fondi e per ricordare a tanti ragazzi e ai loro familiari che dalla droga era possibile salvarsi”.

La camera ardente è allestita nella Casa di Formazione delle Suore Missionarie della Risurrezione in via Pagno 115 a Saluzzo. Sarà possibile rendere omaggio alla salma da oggi, venerdì 4 agosto, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.30, fino alla data del funerale che non è ancora stata comunicata.