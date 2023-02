Muore dopo aver mangiato tiramisù vegano, prodotto ritirato dal mercato

È morta a 20 anni in seguito a dieci giorni di coma e dopo aver mangiato un tiramisù vegano che sarebbe stato contaminato con tracce di latte, a cui lei era allergica. Il tragico episodio al San Raffaele di Milano, dove la ragazza si trovava ricoverata da quando aveva accusato uno shock anafilattico. Il prodotto è stato ritirato dal mercato per via della "presenza di tracce di latte".

In base ai primi accertamenti, la vittima, a cena col fidanzato in un ristorante vegano, si sarebbe sentita male dopo aver mangiato 'Tiramisun', un tiramisù del marchio Mascherpa che avrebbe dovuto essere vegano e che invece, si sospetta, contenesse tracce di latte, a cui la ventenne aveva una ipersensibilità allergica sin dalla nascita. La ragazza, da quanto si apprende, era allergica anche all'uovo.

Il prodotto lunedì 6 febbraio è stato ritirato dal ministero della Salute per il "rischio di presenza di allergeni", in quanto conterrebbe proteine del latte non indicate sull'etichetta. Sulla triste vicenda il pm Luca Gaglio ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo, disponendo anche l'autopsia sul corpo della giovane.

In seguito ad alcune analisi dell'Ats, sarebbero state individuate anche tracce di uovo nella maionese prodotta nel locale e utilizzata come condimento di un panino che la vittima ha mangiato. Da chiarire se questo ingrediente sia in qualche modo connesso alla morte della ventenne. Alcuni esami qualitativi sul tiramisù e, in particolare, sulle proteine del latte presenti, sarebbero già state condotte. Ora ai Nas spettano analisi quantitative. La Procura nominerà poi un esperto per una consulenza allergologica.