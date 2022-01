È stato trovato il cadavere di una ragazza nell'Adda

Una ragazza di 32 anni è stata trovata morta all'interno del fiume Adda, nei pressi della centrale elettrica di Trezzo, nella mattinata di lunedì 17 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 9:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano nei pressi delle griglie della centrale idroelettrica. Ogni tentativo di soccorso è stato vano: il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pioltello, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato da via Moscova non è escluso che possa trattarsi di un gesto volontario.