Tragedia al passaggio al livello: morta la donna di 87 anni

Purtroppo erano troppo gravi le ferite riportate. È morta all'ospedale di Garbagnate Milanese la donna di 87 anni che questa mattina, lunedì 29 agosto, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente al passaggio a livello di Bovisio Masciago.

Una tragedia - sulla cui esatta dinamica stanno indagando gli agenti della polizia ferroviaria - avvenuta poco dopo le 9. Erano stati subito allertati i soccorsi in codice rosso. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) erano stati inviati l'ambulanza e l'automedica. Immediato anche l'arrivo dei carabinieri di Desio, della polizia ferroviaria di Milano, dei vigili del fuoco di Monza e della polizia locale di Bovisio Masciago. La donna era stata trasferita in gravissime condizioni all'ospedale di Garbagnate Milanese. Purtroppo i tentativi di salvarla sono stati vani. Dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che l'anziana stesse attraversando il passaggio a livello ma malgrado avesse cercato di allungare il passo non è riuscita a raggiungere la parte opposta. Il treno in corsa è riuscito a frenare ma l'anziana è stata sbalzata verso la sbarra che stava per raggiungere cadendo al suolo. Gli agenti della polizia ferroviaria che stanno conducendo le indagini, anche grazie all'ausilio delle telecamere e ai racconti di alcuni testimoni, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

L’incidente aveva riportato inevitabili ripercussioni sul traffico ferroviario.