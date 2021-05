Precipita cabina della funivia, tra le 14 vittime anche un uomo nato in Brianza

Tra le 14 vittime del disastro di Stresa c'è anche un uomo nato in Brianza. Si tratta di Vittorio Zorloni, 54 anni, nato a Seregno ma residente a Vedano Olona, in provincia di Varese. Zorloni domenica mattina era a bordo della cabina della funivia che collega Stresa (provincia Verbano Cusio Ossola) con il Mottarone che è precipitata schiantandosi al suolo. Insieme all'uomo anche una quindicina di passeggeri tra cui la compagna Elisabetta Persanini, 37 anni, e il loro figlio di sei che è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale in seguito al disastro.

La coppia arrivava da Vedano Olona e tra pochi giorni si sarebbe dovuta sposare. La gita di famiglia sulla punta più alta del lago Maggiore però domenica mattina si è trasformata in tragedia. E le vittime lombarde del disastro risultano al momento dieci su quattrodici totali.

L'incidente sarebbe stato causato dal cedimento di una fune (ma è impossibile oggi trarre conclusioni), nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore, arriva fino a quota 1.491 metri. La tragedia nel cuore del Piemonte, sul pendio che sovrasta la rinomata località turistica sul lago Maggiore. La cabina della funivia è caduta poco prima delle 13 di domenica. La procura della Repubblica di Verbania indaga per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

Funivia Stresa Mottarone: i nomi di 12 delle 14 vittime

Ecco l'elenco di 12 delle 14 vittime del Mottarone:

Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia

Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia

Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia

Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l' 11 febbraio del 1950

Cohen Itshak, nato in Israele il 17 novembre 1939

Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza)

Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza)

Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese

Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese

Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l'8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese)

Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza)

A questi va aggiunto il piccolo deceduto in ospedale a Torino. Manca al triste appello ancora un nome.

,