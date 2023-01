Stop alle stragi dei lavoratori sulla strada

Domenica l'ultimo episodio, proprio in Brianza. Era un rider il 29enne rimasto coinvolto la sera in un grave incidente stradale ad Usmate Velate. Il giovane che ha impattato contro l'auto di un fattorino 20enne ha perso la gamba. Era stato trasferito all'ospedale San Gerardo in codice rosso, con la gamba già tranciata dal ginocchio in giù. I medici, purtroppo, non sono riusciti a salvargliela.

Dopo l'ennesimo incidente che ha coinvolto un giovane lavoratore la Cgil sale sulle barricate chiedendo maggiorte attenzione e rispetto per i lavoratori, soprattutto per i rider. "Vanno ancora approfondite ancora tutte le dinamiche e caratteristiche del caso - si legge nella nota ufficiale della Cgil - ma dei rider si parla da tanto tempo, soprattutto della loro condizione di lavoro, che per molti è ancora una realtà caratterizzata dal lavoro a cottimo. Una condizione lavorativa che non può davvero essere considerata lavoro. Si parla della natura del rapporto di lavoro, la determinazione di una corretta paga e la trasparenza dell’algoritmo, per perseguire l’obiettivo del pieno riconoscimento dei cosiddetti diritti digitali.I dati degli infortuni mostrano che il più grande cantiere in cui avvengono gli infortuni sul lavoro sono le strade. Una questione aperta che vede ogni anno infortuni gravi, meno gravi e mortali".

Accanto a chi si infortuna (o nei casi più drammatici perde la vita) mentre sta lavorando in auto o in moto, ci sono anche i lavoratori che si infortunano mentre stanno raggiungendo il posto di lavoro con i propri mezzi. Questi ultimi in Lombardia nel 2021 sono stati 12.083, di cui 44 sono morti.

"Questi dati devono portarci a riflettere, sull’organizzazione del lavoro nel nostro territorio e sulle condizioni di sicurezza di chi per lavoro si muove con mezzo di lavoro e sulle condizioni di sicurezza della nostra rete stradale", ricorda il sindacato.