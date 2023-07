Sparisce nelle acque del lago: morto un 18enne

Tragedia sul lungolago di Lecco. Intorno alle 15.30 di mercoledì 19 luglio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata messa in moto da una chiamata arrivata al Nue 112: Aboubakar, 18enne gambiano arrivato in Italia meno di una settimana fa e destinato a una struttura di accoglienza per i migranti, è scomparso sotto lo specchio dell'acqua all'altezza della spiaggia della Malpensata. Come riferito da fonti mediche, il ragazzino è stato dichiarato morto dopo il recupero del corpo.

Sul posto per le ricerche si sono portate varie squadre: i vigili del fuoco hanno scandagliato le acque con la pilotina, mentre a riva hanno aspettato l'automedica e i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario. Allertati anche gli agenti della Polizia di Stato, mentre è stata trasportata - in elicottero - una squadra di sommozzatori. Intorno all'area transennata si è venuto a creare un capannello di curiosi. La spiagga della Malpensata: non si può entrare nel lago Quello della Malpensata è un lembo di terra e sassi che viene a crearsi nei periodi in cui il livello dell'acqua scende, proprio come quello che stiamo vivendo, e viene letteralmente preso d'assalto anche visto che la località è segnalata su Google Maps e questo attira i non conoscitori della zona. Il Comune di Lecco, a inizio maggio, ha imposto il divieto di balneazione e accesso all'area: una prassi già portata avanti negli anni precedenti, ma con scarsissmi risultati.